Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: İşte ele alınan konular

Kaynak: AA
Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Sanchez'in Türkiye ile İspanya arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Ayrıca, iki liderin bölgesel ve küresel konular üzerine fikir alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı ve İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını da memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu adımın bölgede barış ve adaletin sağlanmasına ve iki devletli çözüm çabalarına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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