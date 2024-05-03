Erdoğan İsrail ile kesilen ticaret hakkında konuştu. 'Amacımız Netanyahu Hükümetini ateşkese zorlamaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Burada konuşma yapan Erdoğan, MÜSİAD'ın 1990'dan bu yana Türk ekonomisi ve demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar sağladığını ifade etti.

"ÇATIŞMA, KAN VE GÖZYAŞI İSTEMİYORUZ"

Konuşmasının devamında İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği katliama ilişkin de konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Gazze'ye gönderdiği toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

İsrail'le ticaretin durdurulmasının amacının, Netenyahu hükümetinin ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım miktarını artırmaya zorlamak olduğunu belirten Erdoğan, ilk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdiklerini; dünden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduklarının altını çizdi.

Attıkları bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları, iş dünyasıyla eş güdümlü ve istişare içinde yöneteceklerini kaydeden Erdoğan, bölgedeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde olmadıklarının bilinmesini istedi. Erdoğan, “Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz, coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istediklerini vurgulayarak, aldıkları bu kararla Batı'nın Türkiye’nin üzerine nasıl saldıracağını çok iyi bildiklerini ama dik duracaklarını, dikleşmeyeceklerini ve önlerindeki yolun mazlumların yanında yer alma yolu olduğunu ifade etti.

"ATEŞKES İLAN EDİLDİĞİNDE AMAÇ HASIL OLACAKTIR"

Gazze'de öldürülen 40 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlının ahını Allah'tan başka hiçbir gücün kaldıramayacağını ifade eden Erdoğan, “Onun için de zaman zaman bana da geliyor. 'Bu bazı sıkıntılara neden olabilir.' diyorlar bana. Ben de diyorum ki 'Biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz.' Biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Eğer biz bugün bu insanların yanında yer almazsak, yarın benzer şeyler bizim başımıza geldiği zaman bizim yanımızda kim yer alacak?” diye konuştu.

Bundan dolayı aldıkları kararın tek gayelerinin tek Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak olduğunu belirten Erdoğan, ateşkes ilan edildiği, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği zaman, amacın hasıl olacağını dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Türkiye'nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.