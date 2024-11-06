Erdoğan 'İsrail’le ticareti tamamen durdurduk' demişti! Turhan Çömez'in gösterdiği belgeler gerçeği ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimizlerde konuşmasında "İsrail’le ticareti tamamen durdurduk" sözleri gündem olmuştu.

Erdoğan, “İsrail’in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail’le ticari işlemleri tamamen durdurduk. Böylece yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakârlıkta bulunduk. Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Sözcü TV'de yaptığı açıklamasında İsrail'le yapılan ticareti ifşa etti.

Çömez açıklamasında şunları belirtti:

"7 Ekim tarihiden itibaren de gitmeye devam etmiş. Biz bunu kamuoyuna ifşa ettik. Kardeşim savaş var orada. Filistinliler katlediliyor. Soykırıma uğruyorlar. Utanmıyor musunuz vicdansız mısınız siz? İsrail'e tank gönderiyorsunuz. Silahsız savaş araçları gönderiyorsunuz. Niye bunu yapıyorsunuz dediğimizde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Menşeli belli olmayan ürün diye değiştirdiler. Girin TÜİK'in sitesine bunları göreceksiniz. Bu kadar da sahtekarca bu kadar da yalan söyleyen bu işi yapıyorlar"