Erdoğan, İstanbul İl Başkanı olacak ismin görevini tebliğ etti! Osman Nuri Kabaktepe dönemi bitti

YENİÇAĞ ÖZEL HABER/ SÜLEYMAN ÇAY

Yerel seçimlerde AKP, 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisi almıştı. Yerel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından AKP içerisinde değişimlerde başladı. İlk değişim İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin adaylıktan çekilmesi ile oldu. İstanbul’a gelecek isim ise dün Abdullah Özdemir olacağı öne sürülmüştü. AKP kaynaklarından aldığımız kulis bilgisine göre; Abdullah Özdemir’e görevi sözlü olarak tebliğ edildi. Abdullah Özdemir’in Şubat ayındaki İl Kongre’sinde aday gösterileceği belirtildi.

Türkiye'de son yerel seçimler 31 Mart 2024’te gerçekleşti. CHP, 1977 seçimlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti konumuna yükselerek kendisi açısından tarihi zafer elde etmişti. AKP ise 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisi ile tanışmıştı.

DEĞİŞİM SİNYALİNİ VERDİ

İstanbul’da tarihi fark ile kaybedilmesi ve meclis çoğunluğunun kaybedilmesinin ardından Erdoğan, değişimi başlattı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Kabinede ve parti genel başkan yardımcılarında değişiklik olabilir” demişti. İlk değişim İstanbul İl Başkanlığı’nda oldu.

ÖZDEMİR’E YENİ GÖREV TEBLİĞ EDİLDİ

Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay, AKP kulislerinden aldığı bilgiye göre; İstanbul İl Başkanlığı için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e yeni görevi sözlü olarak tebliğ edildi. Ayrıca önceki kulis bilgimizde 25 ilçenin değişeceği de aktarılmıştı. Bu arada Özdemir’in İl Kongre’sine kadar Belediye Başkanlık görevine devam edeceği belirtildi. Şubat ayındaki kongrede aday gösterilecek.

KABAKTEPE: ADAY OLMAYACAĞIM

Nuri Kabaktepe ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Kabaktepe’nin açıklamasının hemen ardından Abdullah Özdemir iddiaları gündeme gelmişti.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR

Abdullah Özdemir, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, 1983 yılında doğdu. Özdemir İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları ile başlayan Özdemir, 2014 ve 2019 yılında Bağcılar’da meclis üyesi olarak seçildi. Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın görevi bırakmasının ardından meclisteki oylama ile Bağcılar Belediye Başkanı görevine getirilmişti. Son yerel seçimlerde de Bağcılar’da Özdemir, seçilmişti. AKP’de en genç belediye başkanlarından biri olmuştu.