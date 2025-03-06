Erdoğan istedi, komutanlar harekete geçti: Özgür Özel'e tazminat davası

MSB kaynakları, Milli Savunma Bakanı ve komutanlarının teğmenlerin ihraç edilmesine yönelik eleştirileri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında teğmenlerin ihraç edilmesine sebebiyet veren ana aktör 2 ismi, "Kara Kuvvetleri Komutanı S.B ve Deniz Kuvvetlier Komutanı E.T, siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış kişilersiniz. Günü gelince hesabını soracağımızı bir kenara koyuyorum." sözlerle açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" demişti.

"YASAL HAKLAR KULLANILACAKTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklaması sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı sorusuna MSB'den yanıt geldi. MSB kaynaklarında, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" şeklinde cevap gelmişti.

ERDOĞAN İSTEMİŞTİ HAREKETE GEÇİLDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, teğmenlerin ihraç edilmesine yönelik eleştirileri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ayrı ayrı manevi tazminat davası açtı. MSB Kaynakları bilgiyi paylaştı.