CHP lideri Özgür Özel’in dinlerken Şamil Tayyar’ın AKP Gaziantep Milletvekili’yken yaptığı şu itiraf aklıma geldi:

• “FETÖ borsası kuruldu…”

Özgür Özel de AKP’nin 24. Kuruluş yıldönümünde AKP’li belgesi ile açıkladı:

• “İBB borsası…”

FETÖ borsası da ispatlanmış oldu.

Başbakanlığı döneminde AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şeffaflık yasası çıkartmak ve imar rantları ile ihale yolsuzluklarını önlemek istemişti.

Önceki gün “X” hesabımdan şöyle bir paylaşım yaptım:

• Özel’in Erdoğan'a hediyesini açıklayayım;

• Öyle bomba dosya geliyor ki;

• Erdoğan istifa edecek,

• Erken Seçim gelecek…

700 bine yakın izlenme yüzlerce yorum geldi.

Özel’in açıklamasından sonra en çok şu mesaj geldi;

- “Hani istifa edecekti Erdoğan?”

Yanıt vereyim:

Hangi gelişmiş ülkede olursa olsun, bir siyasi kumpas operasyonu ispat edilirse iktidarda olan parti ya da başbakan ya da cumhurbaşkanı istifa etmek zorunda kalırdı.

Özgür Özel siyasi, “İBB Borsası” kumpasını belgeleriyle ispat etti.

Kaldı ki; Bu ispat doğru olmasa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anında soruşturma açmazdı.

Ayrıca Kapki’nin cezaevinde kendi el yazısı ile yazdığı yazı cezaevi tarafından alınıp mutlaka Adalet Bakanlığı ilgililerine iletilmiştir.

CHP lideri Özgür Özel AKP eski MKYK üyesi Avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'ye "iftira ifadesi" önerdiğini ve 2 milyon dolar istediğini belgesi ile açıkladı.

CHP lideri, Birinci için şunları söyledi;

• "Murat Kapki'ye gitti. Önüne 1,5 sayfalık ifade tutanağı koyup 'Bunu imzalayacaksın üstüne de 2 milyon dolar verip tıpış tıpış çıkacaksın' dedi…"

Değerli okurlarım,

Şimdi ben de soruyorum;

Erdoğan istifa edecek mi, etmeli mi?

Tek Adam Rejiminde,” verin yetkiyi görün etkiyi” diye ülke yönetiminin tek sorumlusu durumuna gelen yürütme erkinin başı Erdoğan değil mi?

Tüm sorumluluk Erdoğan’ın değil mi?

Bakanlarına “istifa hakkı” tanımayan; “Ben azlederim. İstifa edemezsiniz” diyen Erdoğan değil mi?

FETÖ ve İBB borsalarının da hesap vermesi gereken siyasi ve hukuki sorumlusu yürütmenin başı Erdoğan değil mi?

O halde diyorum ki;

- Erdoğan istifa edeceksin.

- Erken seçim kararı alacaksın.

- Kurtuluşun yok…

- Millete hesap vereceksin.

Gelelim Özlem Çerçioğlu’na tam yuvasını buldu.

“17- 25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk” haftasını Devlet Bahçeli ile her yıl duran takvim önüne geçerek gündeme getirir.

AKP’li 4 bakan; Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’dan eğitim alır.

Aile şirketinden fahiş fiyatla bakanlığına dezenfektan satın alan bakan Ruhsar Pekcan’ın deneyiminden faydalanır.

Siyasi yargı kararları ile hakkında açılan tüm davalarından beraat eder.

Yeni davalar asla açılamaz.

Dokunulmazlık kazanması için Topuklu Efe Çerçioğlu bakan bile yapılır.

Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.

Bu ayıp AKP’nindir, Erdoğan’ındır.

Çünkü “3 Y” AKP’nin mücadele edeceği temel ilkeleriydi.

Yolsuzluklar, Yoksulluklar, Yasaklar…

Yolsuzluklar örtbas edildi, ediliyor…

Yoksulluklar ve Yasaklar zirve yaptı…