Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Kaynak: ANKA
Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

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