Erdoğan İzmir'de neşteri vurdu! 6 ilçe başkanı istifasını açıkladı

AKP'de görevden almalar ve istifa haberleri peş peşe geliyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Urla İlçe Başkanı istifa etmişti. 5 ilçe başkanının daha görevinden alındığını ortaya çıktı.

İzmir'de yayın hayatını sürdüren Gündeme Bakış gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl kongresi yapılan bu ilçelerde ilçe başkanlarının görevden alınma gerekçesi olarak performans düşüklüğü gerekçe gösterildi.

5 İLÇE BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINDI

Görevden alınan ilçe başkanları; Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci ve Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener oldu.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl yapılan kongrelerle göreve gelen 1 yıllık başkanlardan, geçtiğimiz günlerde de AK Parti Urla İlçe Başkanı da istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

8 İL BAŞKANI DA PARTİDEN AYRILMIŞTI!

AKP'de geçtiğimiz hafta 8 il başkanı da görevden ayrılmıştı.

18-20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Tunceli, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ'da il başkanları da istifalarını da duyurmuştu.

Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener Instagram üzerinden istifa haberini bir paylaşımla duyurdu.