Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: Enflasyon yüzde 20'lere düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımından bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir. Her yıl olduğu gibi 1 Eylül'de adli yıl açılış törenini gerçekleştirdik.

* Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Siyasetçisinden sokaktaki vatandaşına kadar bu anlayışla hareket etmesini bekliyoruz. 2022 büyüme çeyrek rakamları Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini göstermiştir.

"G20 İÇİNDE EN YÜKSEK BÜYÜME KAYDEDEN 2. ÜLKEYİZ"

* Salgın döneminde herkes içine kapanırken biz üretim çarklarının devam etmesini, ihracatın artmasını hedef alan bir şekilde hareket etmiştik. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru karar verdiğimizi onlar dahi inkâr edemiyor. Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile artık eski görüşlerinde ısrar edemiyor.

* Büyüme rakamlarımızı işte bu fotoğraf içinde değerlendirmek gerekiyor. İkinci çeyrekte %7,6 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekteki büyütme oranımız G20 içinde en yüksek büyüme kaydeden 2. ülke konumundayız. Bu büyümeyi iç talepteki artışla, dış talepteki artış da desteklemiştir.

* Elbette bu büyüme oranına, insani trajedilere, ülkemize pek çok saldırıya rağmen ulaştığımızı da unutmamalıyız. Turizmde de hamdolsun hedeflerin üzerinde bir gerçekleşmeye gidiyoruz. Ülkemizin her yerinde uçaklarda, otellerde neredeyse boş olmadığı bir sezon geçiriyoruz.

* Yılın ilk 6 ayındaki cari işlemler dengimiz enerji hariç bakıldığında, 8,1 milyar fazla vermektedir. Güvenlik krizleri başta olmak üzere küresel dengeleri bozan gelişmelerin normalleşmeye başlamasıyla bu sorunun da üstünden geleceğimize inanıyorum.

* Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her seferinde vurguluyoruz. Son 2 yılda 5 milyon artışla, 31 milyon sınırına dayanmış olması bu alandaki hedeflerimize ulaştığımızın ispatıdır. Her alanda benzer olumlu gelişmeleri görmek mümkündür. Kendi paramıza güvenme ve sahip çıkma çabamız önemli bir karşılık bulmuştur.

* Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızla inişine şahitlik edeceğiz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik destekleri artırarak devam edeceğiz.

"YILBAŞINDAN SONRA ENFLASYONU İNDİRECEĞİZ"

* Dünkü Resmî Gazete'de yayınlanan orta vadeli program enflasyonun başta düşürülmesi üzere bu yolun haritasıdır. İhracatımızı ülke ve ürün şeklinde desteklemeyi sürdüreceğiz. Hem finansal istikrarı hem fiyat istikrarını program dönemi sonunda hedeflediğimiz seviyeye getirmek istiyoruz.

* Çalışmak isteyen herkese imkân sağlamak için aktif iş gücü politikalarını güçlendireceğiz. Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz.

* Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 8-9 yıldır yaşadığımız saldırılar, bunların ekonomik ayakları olmasaydı bugün milli gelirimizin 1,5 trilyon doların üzerine çıkışını konuşacaktık.

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* Yeni girişimcilerimizin önünü açmak için de pek çok farklı program uyguluyoruz. Hiç şüphesiz bu girişimler arasında enerji arz güvenliğine katkı bulacak projeleri daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Toplam milli gelir sıralamasında dünyada ilk 10'a gireceğimizin çok uzak olmadığına inanıyorum.

* Tüm kurumlarımız kendi bütçe hazırlıklarını başlatmışlardır. Ne seçim sürecinin ne de herhangi iç veya dış gelişmenin 85 milyonun geleceği açısından kritik bu program bütçe dengelerini bozmasına izin vermeyeceğiz.

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A YARDIM

* İlgili resmi kuruluşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi haline geldik. Tüm mazlumların umudu olmayı sürdüreceğiz. Pakistan'da yaşanan afette de aynı şeyi gösteriyoruz. Asırlar öncesinde aynı devlet köklerine sahip olduğumuz bu coğrafya halkı, her dönemde kardeşlik hukukumuza sahip çıkmış vefasını göstermiştir.

* Cumhuriyet tarihi boyunca başımız her sıkıştığında Pakistan halkını ve devletini yanı başımızda bulduk. Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da etkili olan sel felaketi sonrası ortaya çıkan görüntüler 85 milyon olarak yüreğimizi dağlamıştır

Sağlık Bakanlığı ile Üniversite hastanelerinde çalışan doktorlarımız arasındaki farkı kapatmış oluyoruz. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz 'Beyaz Reform'un meyvelerini hizmete dönmek isteyen 6000 bin doktorun başvurusuyla aldık.

*İhtiyaç sahibi ailelerimizin eğitim öğretim dönemi desteği için ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl başlattığımız doğalgaz tüketim programını bu yıl da sürdüreceğiz.

*Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler 5 Eylül'den itibaren başvurabilir

İCRA BORÇLARI SİLİNİYOR

* Bilindiği gibi hükümet olarak bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan altyapı ve üst yapıları yaparken diğer yandan refahı artırmak ve refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz.

* Bu anlayışla işçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Bugün aldığımız yeni kararla vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.

* 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış... Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklarda buna dahildir. Böylece yaklaşık 10 milyon dosya, yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulacaktır.