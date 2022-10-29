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  • Kanal İstanbul'a gelince normale dönen Erdoğan'ı AKP'nin yalın kılıç fedaisi Abdulkadir Selvi böyle savundu

Kanal İstanbul'a gelince normale dönen Erdoğan'ı AKP'nin yalın kılıç fedaisi Abdulkadir Selvi böyle savundu

İktidarı eleştiren gazetecileri bir tane törene davet edince “AKP fabrika ayarlarına döndü” yazısı yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi bizzat Erdoğan’ın kendisi boşa çıkardı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 10:43
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Erdoğan, Kanal İstanbul'a gelince normale döndü, AKP'nin yalın kılıç fedaisi Abdulkadir Selvi böyle savundu

Kanal İstanbul'a gelince normale dönen Erdoğan'ı AKP'nin yalın kılıç fedaisi Abdulkadir Selvi böyle savundu
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AKP iktidarı, adına “Türkiye Yüzyılı” dediği bir “vizyon belgesi” yayınladı. Törene iktidarı eleştiren gazeteciler de davet edildi. Saray’ın yalın kılıç fedaisi Abdulkadir Selvi ise boş durmadı ve bugün Hürriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı…

“AK Parti fabrika ayarlarına döndü” başlıklı yazıda Selvi, “AK Parti için bir süredir fabrika ayarlarına dönmesi lazım deniliyordu ya Türkiye Yüzyılı projesiyle fabrika ayarlarına döndü.” satırlarına yer verdi.

Ancak; bir törenle hiçbir şeyin değişemeyeceğini Selvi’ye bizzat Erdoğan’ın kendisi hatırlattı.

ERDOĞAN PROMPTERIN DIŞINA ÇIKTI, O SÖZLER CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDE YER ALMADI
Erdoğan, dünkü “Türkiye Yüzyılı” toplantısında prompterdan “bütünleştirici” mesajlar verirken birden prompterın dışına çıktı ve yine “Gerçek Erdoğan ortaya çıktı” denilebilecek sözler sarf etti.

Kanal İstanbul üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan’ın sözlerinin tonu yine çok sertti. Peki Erdoğan ne dedi hep birlikte okuyalım:

“BU MUHALEFETİN KAFASI BASMAZ, BUNLAR ANLAMAZ”
“Bu çerçevede Kanal İstanbul Projesi, muhalefet ne diyor, Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Her atılan adıma karşı çıktınız. Dikili bir taşınız yok. Biz, 'Kanal İstanbul'u yapacağız.' diyoruz, onlar diyor ki 'Olmaz.' Yapacağız. Bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da, şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Neyle? Kanal İstanbul'la. Ama bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunlar anlamaz. Az önce 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz değil mi? Bunlar ona da 'Hayır' diyorlardı, yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de hayır diyorlardı, yaptık. Osmangazi'ye de hayır diyorlardı, yaptık. Siz ne derseniz deyin, biz yürüyoruz. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. 'Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu proje, Türkiye Yüzyılı'mızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz de olacak.”

Bu sözler Cumhurbaşkanlığı sitesinde kendisine yer bulamadı. Selvi ise bu sözleri duymamış olacak ki hemen AKP’nin fabrika ayarlarına döndüğünü yazdı.

FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK BU KADAR KOLAY MI?
Selvi’nin yazısını eleştiren Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Twitter hesabından, “Ah Erdoğan ah… Bak ne kadar kolaymış AKP’yi fabrika ayarlarına döndürmek(!) 3-5 muhalif gazeteciyi davet eder, salonun ortasına milleti, tribünlere bakan ve vekilleri oturtur, Türkiye Yüzyılı diye demeç patlatırdın, AKP hemen dönerdi fabrika ayarlarına. Neden akıl etmedin ki?” paylaşımı yaptı.



yenicaggazetesi.com.tr

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