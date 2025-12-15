Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

14 Aralık'ta temasında El Nahyan'ın bir anıtta yaptığı ziyaret dikkat çekti.

El Nahyan, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesi amacıyla başlatılan Enosis hareketinin ve terör örgütü EOKA'nın yöneticileri arasında bulunan Üçüncü Makarios'un anıtına çelenk bıraktı.

El Nahyan ile Hristodulidis 3. Makarios anıtında

Öte yandan El Nahyan'ın 16 Temmuz'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret esnasında Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözleri yeniden gündem oldu.

'DEĞERLİ KARDEŞİM'

Erdoğan, ziyaret hakkında övgü ile bahsederken El Nahyan için "değerli kardeşim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında "Sayın El Nahyan’ın da vurguladığı üzere iş birliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz" dedi.