Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

Kaynak: DHA
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye’deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.

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