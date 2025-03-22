Erdoğan kayyum atansın aşkına kavuşsun…

Anayasada Yasama erki; Meclis olarak yer alır.

Anayasada yargı erki; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yer alır.

Anayasada yürütme erki; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak yer alır.

Yok edilen demokratik parlamenter rejim yerine 2018’de yürürlüğe giren Totaliter Rejim ile yeni yapılanma şöyle oldu:

Yasama, Yürütme ve Yargı tek kişiye bağlandı.

Kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği oldu.

Hakimler ve savcılar kurulunun (HSK) başkanı sarayın atadığı Adalet Bakanı HSK başkan yardımcısı da sarayın atadığı Adalet bakanının yardımcısı oldu.

Hâkim ve Savcı atamaları sarayın onayı ile belirlenir oldu.

Yargıtay, Danıştay ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını cumhurbaşkanı belirler oldu.

Gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kabinenin başı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini satır satır değerlendirelim:

Erdoğan dedi ki;

“Deseler ki kardeşim, bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir...”

Canlı yayında tüm resmî belgeleri yayınlayarak diploma hakkında usulsüzlük olmadığını ispatladılar. Yandaş medya yayınlamadığı için sen izlemedin, gazete haberlerini de sana vermediler demek ki Erdoğan.

Erdoğan dedi ki;

“Bunu, ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür.”

Soruşturma aşamasında senin “İlgili arkadaşlarımız" dediğin kimler Erdoğan?

Hakimler ve savcılar mı? Kim kimle konuşup tartışacak?

Erdoğan dedi ki;

“Deseler ki kardeşim, belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok...”

Öyle üstüne basa basa, bağıra bağıra dediler ki sağır sultan duydu.

Demek ki sen duymadın, ya da sana duyurmadılar Erdoğan.

Yoksa sen incelediğin dosyadaki belgelerin içeriklerine hâkim olarak bu iddiaların var olduğunu hükme mi bağladın Erdoğan?

Erdoğan Ekrem İmamoğlu dosyası hakkında dedi ki:

“Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar.”

Soruşturma gizli iken avukatlarına dahi verilmezken bu bilgiyi nereden aldın, nasıl fark ettin Erdoğan?

Ergenekon balyoz kumpaslarında olduğu gibi İmamoğlu soruşturmasının da savcısı mı oldun Erdoğan?

Bu bilgi ve belgeler hukuken kesinleşti mi Erdoğan?

Ve dün çok önemli bir karar aldı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinde olan Kazım Karabekir- Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiren yandaş medya belediyeye kayyum atanacağını da söylüyor.

O halde İçişleri Bakanına öneriyorum.

Recep Tayyip Erdoğan kayyum olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına atansın.

Ki; Erdoğan 2019 ve 2024 seçimlerinde kaybettiği aşkına kavuşsun.

Tek Adam Rejiminde olmaz, olmaz...