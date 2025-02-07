Erdoğan kayyum kılıcını çekti! Sıradaki belediye...

Belediyelere kayyum atanması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na peş peşe açılan soruşturmaların ardından, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili AKP kulislerinde bomba açıklamalar geldi. Kulislerde, bazı bakan ve üst düzey yöneticilerin Erdoğan’a kayyumların iktidar açısından sıkıntı yaratacağı, aynı zamanda hukuki açıdan sorunlu olduğunu dile getirdiklerini belirtiğini öne sürüldü. Erdoğan’ın ise yaklaşımının değişmediği ve ‘Bu iş, İstanbul’a kayyum atamasına kadar gider' diyenlerin de olduğu iddia edildi.

“ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMI DEĞİŞMEDİ”

Nefes yazarı Nuray Babacan, belediyelere kayyum atanması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na peş peşe açılan soruşturmaların ardından, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili AKP kulislerinde konuşulanları bugünkü "İstanbul'a kayyum atamak" başlıklı köşe yazısında dile getirdi. Babacan, "CHP’li belediyelere kayyum atanmasının başladığı günlerde, partinin önde gelenleri ve bazı bakanların cumhurbaşkanına gittiği, yaşananların iktidar açısından sıkıntı yaratacağı, aynı zamanda hukuki açıdan sorunlu olduğunu dile getirdikleri, ancak Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımının değişmediği anlatılıyor" dedi.

“BU İŞ, İSTANBUL’A KAYYUM ATAMASINA KADAR GİDER”

Babacan, ayrıca AKP kanadında bir grubun kesin olarak, “'Bundan sonra hiçbir şey sürpriz olmaz. Bu iş, İstanbul’a kayyum atamasına kadar gider' diyenlerin olduğunun altını çizdi. Babacan, “Bu iş, İstanbul’a kayyum atamasına kadar gider' diyenler var. İmamoğlu’nun siyaseten önünü kesmenin, geçmişte Tayyip Erdoğan’a yapılanlar gibi sonuç doğurmayacağını, İmamoğlu’nun siyaset dışı kalmasının karşı cepheyi böleceğine inanıyorlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Ahmet Özer, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanırken, Akpolat da Hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek" suçundan tutuklanmıştı.

Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Akın Gürlek için 'Tehdit' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek'’ ve ‘bilirkişiyi hedef göstermek’ suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Ardı arkası kesilmeyen soruşturmalara son olarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de dahil olmuştu. Gökhan Yüksel'in de bulunduğu 21 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame hazırlanmıştı. Hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek" suçlamaları yöneltilmişti.