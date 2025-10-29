29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı katıldı. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yer aldı.

YİNE AYNI MANZARA

Son yıllarda Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik atılan sloganlar Cumhuriyet Bayramı’nda da tekrarlandı. Anıtkabir’de toplanan ve AKP teşkilatlarından olduğu düşünülen grup, "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları attı. Erdoğan ise slogan atanlara el salladı. Muhalefet, geçmiş yıllarda Anıtkabir’de yaşananlara sert tepkiler göstermişti. Söz konusu sloganlar Atatürk’e saygısızlık olarak görülüyor.

Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen törende de benzer manzara yaşanmıştı. Hatta slogan atanlardan bir kişi sosyal medyada yayınlanan bir röportajda konuşarak AKP Kadın Kolları ile geldiğini ifade etmişti. Kadının yanında bulunan bir kişi ise sözünü keserek kadını konuşturmamaya çalıştı.

MUHALEFETİ ŞİKAYET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile birlikte Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı. Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, sözlerine “Aziz Atatürk” hitabı ile başlarken “Bundan 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak Erdoğan’ın en dikkat çeken sözü ise son bölümde geldi. Erdoğan’ın adeta kendisini ve iktidarı eleştirenleri Atatürk’e şikayet etti.

Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.

Bundan 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz.

Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.

Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ile büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun. “