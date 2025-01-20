Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemesi gerekir

“Türkiye'de en son 2023 seçiminden sonra önemli paradigma değişiklikler oldu” diyen CHP eski milletvekili Bülent Kuşoğlu Yeniçağ TV’de Derin Siyaset canlı yayınında sorularımı yanıtladı.

Soru: Ekonomimiz ne durumda?

Kuşoğlu: 28 Mayıs 2023’te İktidar değişmedi. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı aynı kaldı.

Şu anda Carry Trade'den 100 dolar borçlandığında Türkiye 34-35 lira dolar faiz ödüyor.

Türkiye, iç borçlanmada 100 lira borç alıyor, 234 lira ödüyor.

Soru: Toplam borcumuz ne kadar?

Kuşoğlu: 500 küsür milyar dolar oldu. İç borçların içerisinde de yüzde 60'ı yabancı parayla ama sabit kurla değil değişken kur uygulanıyor. Anormal bir borçlanma var.

Türkiye 1854'te almış ilk borcunu ve 1877'lere geldiğimizde Duyun-i Umumiye gelmiş, maliyemize el koymuşlar.

Soru: Bu durumda mıyız?

Kuşoğlu: Evet maalesef benzer bir durum oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani bu Tek Adam rejiminde sadece saray sorumlu sadece Cumhurbaşkanı sorumlu.

Soru: Bu paradigma Türkiye’yi nereye getirdi?

Kuşoğlu: 2018 sonrası iç ve dış politikada tam bir çöküş yaşanıyor..

Soru: Terörle mücadelede Devlet Bahçeli tarafından ikinci nesil çözüm süreci başlatıldı. Nedir bu paradigma değişikliği

Kuşoğlu: 2023 seçimlerinde önce Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylemediği sözler montajlanmıştı Erdoğan da montaj olduğunu kabul etti. Kemal beyi suçlayarak en büyük darbeyi de oradan vurdular.

Soru: DEM ve PKK bugün cumhur ittifakının parçası olmadı mı?

Kuşoğlu: 40 yıldır askeri metotlarla güvenlik konseptli bir mücadele yaptık PKK ile. PKK’nın arkasında küresel güçler vardı. Onlara silah verdiler, para verdiler, beslediler bu noktalara getirdiler.

Bu doğrultuda ben bunu yadırgamıyorum Sayın Bahçeli işte bu silahla mücadelenin bitmesi ve PKK'nın silah bırakması çağrısında bulundu Bu da makul. Çünkü terörün bitmesini kim istemez?

Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde suçlarken hainlikle itham ederken çok daha ilerisinde şeyler söylemeleri anormal tabii.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemeleri lazım.

Soru: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilesinler derken kimleri kastettiniz?

Kuşoğlu: Erdoğan yapmadı mı kumpas olduğunu kabul etmedi mi?

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemesi lazım.

Küresel güçler Türkiye'de güçsüz bir iktidar olsun istiyorlar.

Bir kişiye, cumhurbaşkanına kabul ettirirlerse istekleri karşılanıyor.

Erdoğan ‘Amerika böyle istiyor, ben onların dediğini yaparım kendimi de iktidarda tutarım’ diyor.

Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor hızlı şekilde despotizme gidiyor.