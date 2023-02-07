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Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu yine aramadı

10 ili vuran deprem felaketiyle ilgili 3 parti lideriyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine aramadı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 08:51
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Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu yine aramadı

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu yine aramadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 10 ili vuran deprem felaketiyle ilgili olarak Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde deprem bölgesindeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan paylaşılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin belediye başkanlarını dün aramaması da dikkat çekmişti.

DEPREM SONRASI FOTOĞRAFLAR

 

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Ozan
7.02.2023 10:01
Nereden nereye geldik. Bir zamanlar bizde de devlet anlayışı vardı. Cumhurbaşkanı Parti'nin değil ülkenin Cumhurbaşkanı idi. Eski Türkiye diye küçümsedikleri o günleri geri istiyoruz. Yazık bu ülkeye.  
 
Gani
7.02.2023 09:53
Kelimeler anlamsız geliyor,ülke bitti kendilerinde bitecek Allah’ın adaleti er geç yerini bulacak sıkıntının kaynağı belli  
 
Sade vatandaş
7.02.2023 09:53
Böyle bir günde bile içindeki kin ve nefreti atamadıktan sonra söylenecek laf yok maalesef  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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