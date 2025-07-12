Erdoğan Kızılcahamam Kampı'nda olağanüstü hal ilan etti! Geçen yılki olay sabrını taşırmıştı...

AKP’nin lcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı bugün başlamış olacak. Erdoğan'ın bugün saat 10.00'da yapacağı açılış konuşması yapacak. Nefes’te yer alan habere göre olağanüstü hali aratmayan sıkı tedbir alındığı toplantıda görüldü. İddiaya göre; oturum yarım saat ile sınırlandırılırken, Erdoğan’ın konuşmaları dışında tamamıyla basına kapalı olacağı aktarıldı. Toplantı salonuna danışman ve korumaların girişlerine kesinlikle izin verilmiyor. Geçen yılki kampta eski Bakan AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin’in eleştirileri damga vurmuştu. Bu yıl ise AKP yeni bir Vedat Bilgin olayı yaşamak istenmediği iddia edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelenekselleşen Kızılcahamam kampına başkanlık etmek üzere dün ilçeye gitti.‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla düzenlenen kamp Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği açılış konuşması gerçekleştirecek. Erdoğan kampta açıklayacağı müjde merak edilirken, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

“BASINA KONUŞMAYIN” TEDBİRİ

Nefes’te yer alan habere göre toplantı öncesi olağanüstü hali aratmayan önlemlerin alındığı görüldü. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise oturumu yönetecek. Oturumun ise yarım saat ile sınırlandığı belirtildi. Kabine değişikliğinin konuşulmaya devam etmesi kampta özel önlemler alınmasına neden oldu. Erdoğan’ın açılış ve kapanış konuşmaları dışında programların tamamına basın alınmayacak. Açıklamaların sadece Parti Sözcüsü tarafından yapılacağı ise katılımcılara belirtildi. Bir nevi “basına konuşmayın” şeklinde okunabilir.

KOYU RENK DETAYI

Basına kapalı yapılacak toplantı salonuna danışman ve korumaların girişlerine kesinlikle izin verilmediği dikkat çekti. AKP’lilere gönderilen programda katılabilecek üyelerin tek tek sayılması ve “yalnızca” kelimesinin koyu renkte yazılarak altının çizilmesi istendi.

VEDAT BİLGİN ÖNLEMİ

Geçen yılki kampa eski Bakan AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ise damga vurmuştu. Bilgin’in “Bizi rakamlara boğdunuz. Böyle istişare mi olur? Neden gerçek anlamda bir analiz yapılamıyor? Sizin konuşmalarınızdan çıkardığımız seçim sonuçlarında ekonomi yüzde 70 etkiliymiş. Geçin bunları. Bütün sorumluluğu ekonomiye atıyorsunuz” eleştirileri uzun süre konuşulmuştu. Anlaşılan o ki AKP yeni bir Vedat Bilgin olayı yaşamak istemediği öne sürülüyor.