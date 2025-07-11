Erdoğan Kızılcıhamam Kampı'nda büyük darbeyi indirecek! AKP kulisleri fokur fokur kaynıyor... Şimdiden korku bacayı sardı...

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. İlk kez AKP, CHP’nin arkasından ikinci parti olmuştu. Yerel seçim mağlubiyeti sonrası İl ve İlçe teşkilatlarında büyük oranda değişim yaşanmıştı. Son olarak Erdoğan tarafından MKYK ve MYK’da yarı yarıya değişim yaşanmıştı.

Bakanlıklarda değişim olacağı ise merak konusu oldu. AKP, ise bu hafta Kızılcahamam Kampı’na girecek. Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinin son 48 saattir acayip bir şekilde kaynadığının altını çizerken, konuşulan tek konunun ‘kim gelir-kim gider?’ olduğunu öne sürdü.

BAKANLARDA ‘ÇOK ANLAMLI’ BULUYOR

Babacan, son Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabinede değişiklik mesajı içeren veda sözlerini, toplantının ardından yenilen yemekte söylediği, bakanların kendi aralarında bu sözleri ‘çok anlamlı’ bulduklarına ilişkin yeni bilgilerin konuşulduğunu bugünkü köşe yazısında kaleme aldı.

“SADECE BAKAN DEĞİL, BAKAN YARDIMCILARINDA DA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR”

Sohbetler daha çok kabinede yapılacak değişiklik üzerine yapıldığını vurgulayan Babacan, “Sadece bakan değil, bakan yardımcılarında da değişiklik bekleniyor” dedi. “Bakanlarla birlikte üst düzey bürokraside değişiklik bekleniyor” ayrıntısının ilk operasyonu, İletişim Ofisinin Ex Başkanı Fahrettin Altun’a yapıldığını söyleyen Babacan, ilk değişikliğin TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere üst düzey bürokratlarda yaşanacağını öne sürdü.

AA VE TRT’NİN BAŞINA KİMLER GEÇECEK?

Babacan isimleri de vererek, “Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün TRT Genel Müdürlüğü görevine getirileceği, TRT Yönetim Kurulu üyesi olan Mücahid Eker’in de Anadol Ajansı’na genel müdür olacağı öne sürülüyor. Bu görev değişikliklerinde ailenin üyelerinin belirleyici olduğu, bazı isimlerin daha iyi yere gelmek için bu yakın ilişkileri kullandığı da anlatılıyor…” dedi.