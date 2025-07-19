Erdoğan KKTC'ye gidiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan KKTC'ye gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere yarın KKTC'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere yarın KKTC'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 20 Temmuz 2025 tarihinde ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek olup, ülkemizin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceklerdir."

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