Erdoğan kongre öncesi konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan kongre öncesi konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongresi öncesi, salonun önünde toplanan vatandaşlara konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongresi öncesi, salonun önünde toplanan vatandaşlara konuştu.

ERDOĞAN: ŞAİBESİZ BİR ŞEKİLDE BU SÜRECİ BUGÜNLERE KADAR GETİRDİK

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin olağan kongresi öncesi salonun önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz hepsinden öte şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Coşkunuzla, heyecanınızla Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz. Muhabbetiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki şu dayanışmayı ve sevdayı daim eylesin diyorum. 'Adında AK, ışığında istikbal olan' bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. 12 Ekim'de başladığımız Kongre maratonumuzu, birazdan yapacağımız büyük kongremizde inşallah başarıyla tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz hepsinden öte şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. 28 İl Kongremizde dava arkadaşlarımızla kucaklaştık." ifadelerini kullandı.

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