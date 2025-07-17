Erdoğan, Kore lideri ile görüştü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan, Kore lideri ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung'ı cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirken, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekâya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti. Erdoğan görüşmede, Güney Kore Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet etti.

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