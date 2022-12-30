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Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:35
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Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü

Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti. (DHA)

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