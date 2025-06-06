Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi! Bayram’dan sonra Meclis’e geliyor…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ süreci son olarak terör örgütünün fesih kongresi ile devam ediyor. Bahçeli son olarak sürecin Meclis’e taşınarak komisyon kurulmasını önermişti. Bu öneriye ise Erdoğan’ın yeşil ışık yaktığı yandaş kalem Abdulkadir Selvi yazdı. Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda bir değerlendirme yapmıyordu. Ancak son MYK toplantısında “Bayram’dan sonra Meclis’te komisyon kurulması konusunu müzakereye açalım” diyor. Genel eğilim Meclis’te kurulacak olan komisyonun sürece olumlu katkı yapacağı ve siyasi tabanını güçlendireceği yönünde” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAHÇELİ İLE BAŞLADI

DEM Parti sıralarına giderek tokalaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha sonra partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet ederek ‘terör örgütü PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla süreç tam anlamıyla başlamıştı. Erdoğan’ın da ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreçte son olarak terör örgütü PKK fesih bildirisini yayımlamıştı.

BAHÇELİ KOMİSYON ÇAĞRISINI YAPMIŞTI

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması beklenirken, süreci hızlandıracak bir adım olarak Meclis’te komisyon kurulması gündeme gelmişti. Bunu ilk öne atan isim ise süreci başlatan Bahçeli olmuştu. Bahçeli’nin çağrısına AKP içerisinden iki ses olduğunu söyleyen yandaş kalem Abdulkadir Selvi, “Biri, PKK’nın silah bırakma süreci tamamlansın ondan sonra komisyon kurulsun şeklinde. İkincisi ise PKK’nın silah bırakma süreci devam ederken komisyon kurulursa süreci kolaylaştırıcı etki yapar görüşünü savunuyor” dedi.

“MÜZAKEREYE AÇALIM”

Erdoğan’ın komisyona son toplantıda yeşil ışık yaktığının altını çizen Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda bir değerlendirme yapmıyordu. Ancak son MYK toplantısında “Bayram’dan sonra Meclis’te komisyon kurulması konusunu müzakereye açalım” diyor. Genel eğilim Meclis’te kurulacak olan komisyonun sürece olumlu katkı yapacağı ve siyasi tabanını güçlendireceği yönünde.” ifadelerini kullandı.