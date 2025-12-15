MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan 2’nci açılım sürecinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü. Komisyonda olan CHP ve Yeni Yol heyette yer almamıştı.

SÜREÇTTE RAPORLAMA AŞAMASI

Yeni açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonunda dinlemelerin bitmesinin ardından raporlama aşamasına geçildi. Bugüne kadar DEM, MHP, DSP ve EMEP raporlarını TBMM Başkanlığı’na raporlarını teslim etti. CHP, AKP, Yeni Yol Grubu ve Yeniden Refah Partisi’nin raporları sunması bekleniyor. Raporların ardından TBMM nihai raporun bu ay sonuna kadar hazırlayarak, TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

'ÖCALAN'A İLETİŞİM HAKKI'

Süreç içerisinde kulislerde konuşulanlar ise merak edilmeye başlandı. AKP içinde Öcalan’a iletişim hakkı gündeme geldi. Nefes yazarı Nuray Babacan köşesinde yazdı. Babacan, “AKP’liler, MHP’nin raporunda Umut Hakkı yerine şartlı affa yer verilmesini daha gerçekçi buluyor. “Abdullah Öcalan’a daha geniş iletişim hakkı verelim, SDG için devreye girsin, gücünü ve samimiyeti test etmiş oluruz” diyen de var” dedi.

ERDOĞAN'DAN KURMAYLARINA 'SABIR' TAVSİYESİ

Babacan ayrıca AKP’nin taban kaygısının halen sürdüğünün altını çizerken, "vekillerin tabandan gelen tepkileri aktardığında, Erdoğan’ın partide yapılan son toplantıda, “Vatandaş sonuçlarını gördükçe ikna olacak. Biraz sabırlı olmak gerekir” dediği aktarılıyor.

DAHA ÖNCE VATANDAŞTAN İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası enflasyona dikkat çekerek, "Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. İşçisinden memuruna esnafından emeklisine tüm vatandaşlarından biraz daha sabırlı olmalarını, bize güvenmelerini, attığımız ve atacağımız adımları destek vermelerini bekliyoruz" demişti.