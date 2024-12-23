Erdoğan kurmaylarını bugün topluyor... Saray'da asgari ücret toplantısı!

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olacak. Maaşlar tam anlamıyla belli olacak. Bilindiği üzere TÜRK-İŞ tepkiler üzerine talep ettiği rakamı 29 bin 583 lira olduğunu açıklamıştı. Yeni kulislere göre son toplantı Salı veya Çarşamba günü olacağı belirtildi. Ayrıca masada çıkacak rakamın 22 ile 24 bin TL arasında olacağı da aktarıldı. Son olarak ta Erdoğan'ın bugün Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete ilişkin net rakamı masaya yatırması bekleniyor.

TÜRK-İŞ’İN TEKLİFİNE TİSK SICAK BAKMIYOR

Her yıl olduğu gibi bu yılda maaş zamlarını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirmişti. İlk üç toplantıda herhangi bir rakam ne işverenden ne de işçiden gelmişti. Gelen tepkiler üzerinde TÜRK-İŞ talep ettiği rakamı 29 bin 583 lira olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. TİSK’in ise bu teklife sıcak bakmadığı da biliniyor.

HERKES KABİNEYE KİLİTLENDİ

Şu anda 17 bin 2 TL maaş alan çalışanlar, 22 bin TL açlık sınırı karşısında geçim sıkıntısını derinden hissediyor. Bu noktada komisyondan çıkacak karara milyonlar kilitlendi. Ancak komisyon öncesinde bugün Beştepe’de Kabine Toplantısı olacak. Kabinede ana gündemlerden biri de asgari ücret zammı olacağı belirtiliyor. 15.00'da toplantı başlayacak, Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapacak.

ASGARİ ÜCRETTE AKP NE İSTİYOR?

Asgari ücrette piyasalar, yüzde 30-40 aralığında bir artış bekliyor. Patronlar ise 22-23 bin lira düzeyine çıkarılmasını istiyor. Yabancı kuruluşların beklentisi ise yüzde 25-30 aralığında olmuştu. Siyasi partilerden ise 27 ile 35 arasında teklifler gelmişti. Erdoğan'ın ise kulislerde bu tutarı 25 bin TL olarak belirleyeceği konuşulurken, ancak bu tutar dışında kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında olacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.