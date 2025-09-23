Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Halid Es Sabah'ı kabul etti

Kaynak: DHA
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Halid Es Sabah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kabulde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirtirken, Gazze’de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin süreceğini bildirdi."

Son Haberler
Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok
Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası
23 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
23 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
Yasadışı bahis parası aklayan 3 isme tutuklama
Yasadışı bahis parası aklayan 3 isme tutuklama
Turneye çıktıkları Meksika'da ölü bulundular
Turneye çıktıkları Meksika'da ölü bulundular