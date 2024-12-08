Erdoğan KYK burslarına ne kadar zam yaptıklarını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan KYK burslarına ne kadar zam yaptıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredilerinin 2025 yılında ne kadar olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te gençlik buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek KYK burs ve kredi miktarını kendisinin belirlediğini belirtti. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a, "Rakamı aldın benden" şeklinde konuştu.

KYK BURSLARI 3 BİN TL OLACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, Ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını belirtti.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden" dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" yanıtını verdi.

Ardından salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah" dedi.

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