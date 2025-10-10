Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında; Gazze'de gerçekleştirilen ateşkese de değinen Erdoğan "Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Gazze kana, katliama doymuştur. Sabotajlardan uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca Gazze konusundaki değerlendirmelerinde CHP lideri Özgür Özel'i de es geçmedi.

Cumhurbaşkanı, Filistin üzerinden hükümeti eleştiren Özel'e tepki göstererek kendisinden özür beklediğini söyledi.

"ÖZÜR BORCU YOK MU?"

Özel için "Özür borcu yok mu?" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca ağız değiştirdiler. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. ABD ziyareti sonrası CHP Genel Başkanının hezeyanlarını dinlediniz. Ziyareti kötüledi. Gazze'ye sahip çıkmadığımızı iddia etti.

Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi. Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu?

Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Biz rakibimiz de olsa biz kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Yolunu ve yol arkadaşlarını değiştirmezse daha çok mahcup olur. Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesini bir kez daha Rize'den hatırlatıyorum.