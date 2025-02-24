Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek ve kalıcı barışı sağlamak için yürüttüğü çabaları vurguladı. Türkiye’nin, tarafları birkaç kez müzakere masasına getiren bir ülke olarak, barış görüşmelerine katkı sağlamak adına ev sahipliği yapabileceğini belirten Erdoğan, çatışma sürecinde tarafları dışlamayan bir müzakere sürecinin başlatılmasının önemine değindi.

Ayrıca, Filistinlilerin Mısır, Ürdün gibi ülkelere göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.