Erdoğan Macron’un parmağını tuttu, bırakmadı! Rus vekilden dikkat çeken yorum...

Rus Milletvekili Andrey Kolesnik, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Altıncı Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşanan diyaloğu değerlendirdi.

"MACRON'A SAYGI DUYMUYOR"

Kolesnik, Erdoğan’ın Macron’un omzuna dokunmasını engelleyerek ve parmağını uzun süre tutarak bırakmamasını, “Macron’u ve Avrupa Birliği’ni ciddiye almadığının göstergesi” olarak yorumladı.

Kolesnik, Erdoğan’ın bu hareketinin “Avrupa’ya ve özellikle Macron’a duyulan saygı eksikliğinin simgesi” olduğunu savundu.

"KARİKATÜR BİR FİGÜR"

Macron’un tavırlarını eleştiren Kolesnik, “Macron ne bir devlet başkanına ne de nükleer güç sahibi bir ülkenin liderine benziyor. Eşiyle ilgili çıkışları ve trende çay poşetleriyle verdiği görüntüler onu karikatür bir figür haline getiriyor” dedi.

"ERDOĞAN CİDDİYE ALMIYOR"

Kolesnik, Avrupa’nın siyasi ciddiyetini kaybettiğini öne sürerek, “Erdoğan, Avrupa’yı artık ciddiye almıyor. Bir zamanlar Türkiye’nin AB hayali vardı, şimdi bu birlik ona değersiz geliyor” ifadeleriyle Erdoğan’ın tutumunu değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Tiran’daki zirvede Erdoğan ile Macron arasındaki diyalog, uluslararası basında ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Erdoğan’ın, Macron’un omzuna dokunmasını engellediği ve parmağını uzun süre tutarak bırakmadığı anlar, uzmanlar tarafından “familiariteyi reddetme” ve diplomatik mesafe koyma olarak yorumlanmıştı.