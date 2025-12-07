İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi..

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleşen görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'ya, Türkiye'nin bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yaşanan olaylara dair hassasiyet gösterdiğini aktardı.

DİYALOG VURGUSU

Erdoğan, Türkiye’nin sorunların ancak diyalog ve yapıcı iş birliği yoluyla çözülebileceğine inandığını vurguladı ve bu yaklaşımı her fırsatta uluslararası platformlarda dile getirdiklerini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, ABD ile Venezuela arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

ABD TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığının Cartel de los Soles'in (Güneşler Karteli) FTO listesine alınacağına dair yayınladığı bildiri, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girmişti.

Venezuela'dan yapılan açıklamada ise ABD’nin 'Güneşler karteli' adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olduğu belirtilmişti.