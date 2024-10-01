CHP'den yeni uzlaşma hamlesi: Erdoğan'ı ayakta karşıladılar

Meclis'in gündemi yoğun. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan Meclis'e girdiğinde son yılların aksine CHP'li Milletvekilleri ayağa kalkması bekleniyor.

Erdoğan'ın yapacağı Meclis konuşmasında gündemin özellikle Ortadoğu'da yaşanan savaş haline vurgu yapacağı ileri sürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise geldiğinde CHP'li Milletvekillerinin, Genel Başkan Özgür Özel ile beraber ayağa kalktıkları görüldü.

CHP'DEN 5 YIL SONRA İLK: AYAĞA KALKTILAR

CHP'li Milletvekillerinin 5 yılın ardından ilk defa ayağa kalktıkları görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise gelmeden önce saat 11:56'da tüm vekillere mesaj gönderildiği, mesajda Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkılması ancak alkışlanmaması, kararda birlik ve beraberlik içinde davranılması gerektiği kaydedildi.

BAZI VEKİLLER SALONA GELMEDİ

CHP'nin 5 yılın ardından aldığı kararın bazı vekilleri razı etmediği ve karara tepki gösteren CHP'li birkaç Milletvekilinin Erdoğan'ın girişi sırasında Genel Kurul bekleme salonunda beklediği öne sürüldü.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Aziz milletim, sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 3. yasama yılının milletvekillerimizle birlikte ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, 104 yıllık tarihi boyunca meclisimizde görev yapmış milletvekillerimizden ebediyete irtihal edenlere Mevla'dan rahmet diliyorum.

“82 ANAYASASININ MİLADI DOLDU”

Konuşmasında yeni Anayasa’ya dikkat çeken Erdoğan, mevcut anayasanın miladının dolduğunu ve yeni anayasanın gerekli olduğunu ifade etti:

-Bölge ülkeleri ile kıyaslandığında parlamento tecrübemiz oldukça erken başlamıştır. Kurtuluş Savaşımız sırasında düşman kuvvetlerinin çok yaklaşmasına rağmen Meclis'imiz çalışmaya devam etmiştir. yine 15 Temmuz gecesi işgal kuvvetlerinin hain uşakları tarafından bombalanan Meclis'imiz milletvekillerimiz cesurca davranarak hem milletimize umut vermiş hem Meclis'i korumuştur. 12 Eylül darbesi sırasında milli iradeye dayatılan Anayasa dar bir gömlektir. Bir nevi yamalı bohçaya dönen 82 Anayasa'sının miladi dolmuştur. Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi ancak yeni ve sivil bir Anayasa ile mümkündür."

ANAYASA İÇİN MUHALEFETE ÇAĞRI

-Meclis'imizin yeni anayasa için daha fazla gayret göstereceğine inancımız tamdır. Tüm partileri, toplumun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum

Toplumlar ve devletler de bir sisteme, nizama sahiptir. Düzen devletin ve milletin temel direğidir. Düzeni sağlayan kanundur. Bir devleti ayakta tutan adalettir. Milleti huzur içinde tutan adalettir. Devleti her türlü tehditten koruyacak olan adalettir. Çalışanı, sanayiciyi, tüccarı koruyacak olan yine adalettir.

ŞEHİT POLİS ŞEYDA YILMAZ’I ANDI

-Suçlu elini kolunu sallayarak gezerken masum cezalandırılırsa adalet sarsılır. Kolluk kuvvetlerimiz adaletin tecellisi için büyük özveri ile çalışmaktadır. Menfur saldırı ile şehit edilen Şeyda Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlerimize minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Güvenlik güçlerimizi rabbim muhafaza buyursun.

Kanunların kendilerine çizdiği kanunlar çerçevesinde vazifelerini ifa etmeyi sürdürecekler.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞE GİRDİK"

Ekonomi programının istikrarla ilerlediğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi olan 6 Şubat ve bölgedeki sıcak çatışmalara rağmen ekonomide kararlılıkla ilerliyoruz. İstikrar ve reform programımız meyvelerini veriyor. Türkiye'nin siyasi sebeplerden alındığı gri listeden çıktık. 31 Mart seçimlerinde popülizme asla tenezzül etmedik. Kararlı duruşumuz sonrası enflasyonda kalıcı düşüş sürecine girdik. Ekonomi programının faydasına olacak her türlü desteğe açığız. Eleştiri ayrı, ekonomik tetikçilik ayrı. Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılmaz. 85 milyonun menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL’E SERT TEPKİ: İSRAİL ER YA DA GEÇ DURDURULACAKTIR

Gazze'nin ardından Lübnan'a da kara harekatı yapacağını açıklayan ve operasyonlarına başladıklarını açıklayan İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan şunları ifade etti:

"İşgal güçleri Lübnan topraklarına karadan girdiğini duyurdu. İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım, Lübnan'a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor.

İsrail dünyadan gerekli tepkiyi almamaktadır. İsrail devleti Netanyahu isimli Hitler özentisinin idaresinde insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işlemiştir. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak."

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