Erdoğan; medya yerine önce iktidarını sorgula

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısı konusunda;

1-MİT’i

2-TUSAŞ yönetimini,

3-TUSAŞ Özel Güvenlik Şirketini,

4-Özel Güvenliği denetleyen ve jandarma ile polisin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’nı,

5-Emniyet Genel Müdürlüğü’nü,

6-Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü,

7-Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı’nı

8-Ve tabii kendisini de her zaman olduğu gibi eleştirmedi.

22 yıldır tek başına iktidarda olup terörü sonlandırmayan Erdoğan medyayı şöyle suçladı:

-"Medya, bu tür olaylarda kötü bir sınav veriyor. Görüntüleri servis edenler devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar verdi.

Medya kuruluşlarının terör saldırıları gibi hassas konularda daha sorumlu yayın yapmalarını bekliyorum.

Bu olaylarda reyting kaygısına düşülmemeli; milletin hak ve çıkarları göz önünde tutulmalıdır.”

Erdoğan senin bu sözlerinle, sana şunları söyleyeyim;

-22 yıldır terörün sonlandırılmasında sen de iktidarın da çok “kötü bir sınav veriyor” değil mi?

-PKK terör örgütünün “Devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar” vermesini neden engelleyemiyorsunuz?

-Devletimizi, “Terör saldırıları gibi hassas konularda daha sorumlu” olarak yönetmeniz gerekmiyor mu?

-İktidar olarak göreviniz, “Milletin hak ve çıkarları göz önünde tutulmalıdır” değil mi?

Ucube tek adam rejiminde devleti yönetmenin tüm sorumluluğu elbette Cumhurbaşkanı olarak senin sırtında Erdoğan.

Medyadan hesap soracağına, atadığın bakanlar ve bürokratlardan neden hesap sormuyor, neden özeleştiri yapmıyorsun Erdoğan?

Yukarıda saydığım sorumlu mevkilerdekileri görevden alır, görev zafiyeti nedeniyle yargıya gönderirsen, yeni atananlar da hesap sorulacağını bilirler.

Erdoğan terörle mücadele her terör saldırısı sonrası yapılmaz, yapılmamalı.

Devletin güvenlik teşkilatları 24 saat 365 gün teyakkuzda olmalı, yurt dışındaki terör yuvaları da her zaman vurulmalı.

Medyayı suçlamayı bırak da gelelim iktidarının sorumluluğuna.

Erdoğan diyorsun ki;

-"Bu kalleşliklerin arkasındaki kirli amaçları ve terör baronlarının kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Milletimizin huzuruna yönelik her türlü tehdit, eninde sonunda terör baronlarını vuracaktır."

Bu terör baronları kimler Erdoğan?

Neden açıklamıyorsun?

Terör baronlarının maşası, PKK’nın kurucusu olan terörist başı İmralı’daki bebek katili Öcalan değil mi?

Cumhur İttifakı’nın ortağı, makamının eş başkanı Devlet Bahçeli bu bebek katilini Meclis’e davet etmedi mi?

Sen de bu konuda sessiz kalmayıp tersine destek de vermedin mi?

Bahçeli’nin ve senin bu tavrınız, "Bu kalleşliklerin arkasındaki kirli amaçları ve terör baronlarının” ekmeğine yağ sürmez mi?

Terör baronları varken bebek katili Öcalan, terörü asla sonlandıramaz.