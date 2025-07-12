Erdoğan merak edilen müjdeyi açıkladı

AKP'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampının 32'ncisi bugün başladı. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasında oldu. Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok önemli mesajlar vermesi bekleniyordu.

Erdoğan, müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kongreyi topladı ve kendini fesih ettiğini açıkladı. Örgüt dün merasim yaparak silahlarını bıraktı. Bugün yeni bir gündür. Dün itibarıyla 47 yıllık terör sona erme sürecine girmiştir. Türkiye Yüzyılı kapısı ardına kadar açılmıştır" dedi.

Erdoğan açıklamalarına başlamadan önce hayatını kaybeden Başdanışman Yiğit Bulut için fatiha okuyarak başladı. Metan gazından dolayı şehit olan 12 askerimiz için Erdoğan, rahmet diledi.

"AYYILDIZ BAYRAĞIMIZ ÖZGÜRCE EBEDİYEN DALGALANACAK"

Erdoğan, müjdesi 'Terörsüz Türkiye' oldu. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar ise şu şekilde oldu;

"İstişare toplantımızda partimiz ve geleceğimiz açısından farklı başlıklarda mütalaa edeceğiz. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan fener olarak gördük.

47 yıl önce bölücü terör örgütü ilk saldırısını yapmış ve 2 askerimizi şehit vermiştik. 10 bine yakın güvenlik koruyucumuzu şehit verdik. Öncelikle şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız. Ayyıldız bayrağımız özgürce ebediyen dalgalanacak.

"GEÇMİŞ HÜKÜMETLER TERÖRÜ MAALESEF BİTİREMEDİ"

1984'teki ilk eyleminden sonra terör her geçen yıl tırmandı. Bunda devletin yanlış uygulamalarının payı da var. Faili meçhuller ve beyaz toroslar, yakılan köyler ve göçe zorlamalar yanlış uygulamalardı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'yü tüm kurumlarımızda temizledik. Terörle mücadele 2 trilyon doları bulan faturaya mal oldu. Geçmiş hükümetler terörü maalesef bitiremedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI KAPISI ARDINA KADAR AÇILMIŞTIR"

Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kongreyi topladı ve kendini fesih ettiğini açıkladı. Örgüt dün merasim yaparak silahlarını bıraktı. Bugün yeni bir gündür. Dün itibarıyla 47 yıllık terör sona erme sürecine girmiştir. Türkiye Yüzyılı kapısı ardına kadar açılmıştır.

"BİR PAZARLIĞIN, BİR AL VER SÜRECİNİN NETİCESİ DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir.

Bahçeli'nin Türkiye aşkını sorgulamak, vatan sevgisini sorgulamak ve Milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir.

Çabamız Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi önde göreceksiniz.

Terörden terör karşıtı gibi görenler de nemelandı, rahatsızlar çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar.

Türkiye kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır. Türk, kürt ve arap her vatandaşımız kazanmıştır.

"41 YILLIK PARANTEZ KAPANMAKTADIR"

Türkiye'nin her sokağı ve caddesi bayram havasında ay yıldız bayraklarımız ile donaltılmalıdır. 41 yıllık parantez kapanmaktadır.

Şam,Halep, Kerkük, Süleymaniye ve Ankara bizim ortak şehrimizdir.

Bizler yani Türkler, kürtler, Araplar ittifak yaptığında Çin Denizi'nden Adriyatik'e atlarımız serin esintiler yaydı.

HERKES ARTIK 1. SINIF VATANDAŞTIR.

Bize ekonomik kayıp verdirdiler, Kürt ile Türk arasında nifak sokmaya çalıştılar. Kirli hesapları olanlar kazandı. Biz bugün artık bu anlayışı bozup, altüst ediyoruz. Bugün Türk ve Kürt muhabbetle kuçaklaşıyor.

Bugün Malazgirt Ruhu, İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor.

Artık silahlarla değil, muhabbet ve kardeşlik içinde yüz yüze konuşacağız. Herkes artık 1. sınıf vatandaştır.

"MECLİS'İNDE BU SÜRECİ DESTEKLEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

İlk adım olarak TBMM'de komisyon kuracağız ve Meclis catısı altında konuşacağız. Cumhur İttifakı olarak birlikte bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. DEM heyeti ile bu hafta oturduk konuştuk. Demek ki oluyormuş, daha güzel şeyler olacak. Meclis'inde bu süreci desteklemesini temenni ediyorum.

ABD temsilcisinin Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamaları olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye'yi buraya şehitlerimiz ve gazilerimiz taşıdı, onları hatıratlarını çiğnetmeyeceğiz. Ne yapıyorsak Türkiye ve istikbalimiz için yapıyoruz. Kahraman ordumuz, polis ve terör mücadelede en önde sarf eden koruyucularımız ve şehitlerimizin yakınlarına şükranlarımı sunuyorum.

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