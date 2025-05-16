Erdoğan mesaj verdi, Süleymancılara şok baskın! Bir üst düzey bürokrat gözaltında... AKP'nin baş düşmanı olarak gösteriliyordu...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu soruşturmasının cemaatlere ve istihbarat kuruluşlarına dayandığını öne sürmüştü. Açıklama sonrası Aydınlık’ta yer alan habere göre; Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındı. Emniyet ve yargı kaynakları, gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratın da olduğunu iddia etti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Son yerel seçimde İmamoğlu’na desteklerini açıklayan Süleymancılar cemaatine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan, İmamoğlu soruşturmasının ‘ahtapota dönüştüğünü’ söyleyerek, “Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor” ifadelerini 14 Mayıs’taki TBMM grup toplantısında söylemişti.

GÖZALTI İDDİASI

Açıklamanın ardından Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındığı öne sürüldü. Aydınlık’ın ulaştığı emniyet ve yargı kaynakları, gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratın da olduğunu iddia etti.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI SONRASI ACİL TOPLANTI

Eski AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Alihan Kuriş’in kurmaylarıyla acil toplantı yaptığını öne sürdü. Kuriş’in görüştüğü 15 mahrem kurmayı arasında iş insanları, avukatlar ve cemaatin üst düzey yöneticilerinin bulunduğunu kaydeden Denizolgun, bu toplantıda şirketlerin, derneklerin ve vakıfların geleceğinin konuşulduğunu aktardı.

“ÇOK GİZLİ BİR TOPLANTI YAPTI”

Eski AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Alihan Kuriş’in kurmaylarıyla acil toplantı yaptığını belirtti. Kuriş’in görüştüğü 15 mahrem kurmayı arasında iş insanları, avukatlar ve cemaatin üst düzey yöneticilerinin bulunduğunu kaydeden Denizolgun, bu toplantıda şirketlerin, derneklerin ve vakıfların geleceğinin konuşulduğunu söyledi. Denizolgun, “Terörist başı olan kuzenim, Ali Erhan (Alihan) Kurişi; Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarından dolayı son derece paniklemiş vaziyette, dün gece üst düzey kurmaylarıyla çok gizli bir toplantı yaptı” dedi.

SÜLEYMANCILAR İLE AKP’DEKİ İPLER NASIL KOPTU

Süleymancılar, Türkiye’deki pek çok tarikat ve cemaatin aksine AKP ile ilişkisi oldukça gergin olan bir cemaat olarak biliniyor. Aslında Süleymancılık’ın kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’dan sonra cemaatin başına geçen Kemal Kacar döneminde Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkiler çok iyi olduğu aktarılıyordu. Ancak Kacar hayatını kaybettikten sonra cemaatin başına Ahmet Arif Denizolgun geldi. Bu dönemde Süleymancılar’ın AK Parti ile ilişkileri oldukça bozulmuştu. Bozulmanın gerekçesi olarak; Arif Ahmet Denizolgun, Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Erdoğan üçgenindeki kişisel husumetlerden kaynaklandığı öne sürülmüştü. Kemal Kacar’ın ölümünün ardından cemaatin yeni lideri Arif Ahmet Denizolgun olmuştu.

Bu süreç tam da Millî Görüş hareketinin dağıldığı, Erdoğan ve arkadaşlarının AKP’ye kurduğu sürece gelmişti. Ahmet Denizolgun, Refah Partisi’nden milletvekili seçilen ve hatta 28 Şubat’ın ardından kurulan ANASOL-D hükümetinde ulaştırma bakanlığı yapan deneyimli bir siyasetçi olarak biliniyor. Ancak, AKP’nin kurucuları arasında yer alan isim, kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile miras kavgalarına neden olmuştu.

Mehmet Beyazıt Denizolgun’un AKP’de siyaset yapmaya başlamasıyla, cemaatteki pek çok isim de AKP’ye üye oldu. Ancak Süleymancılar, bu isimlerin Meclis’e girmesini engellemek için mensuplarından AKP Genel Merkezi’ne faks göndererek “Bu isimleri aday yapmayın!” demelerini bile istemişti.

SÜLEYMANCILAR İMAMOĞLU İLE BAĞLANTISI

Operasyon sinyali sonrası FETÖ’de de büyük panik yaşandı. Firari Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu, Levent Kenez, Ekrem Tufan Aytav ve Mehmet Efe Çaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kastettiği cemaatin Süleymancılar olduğunu iddia etmişti. Firari isimlerinden Emre Uslu, şu şekilde aktarmıştı:

“Gelmekte olan bir tehlikeyi dikkatinize sunmak için bu kısa videoyu çekeceğim. Süleymancılara bir operasyonu uzun süredir hazırlıyorlardı ama bu operasyonu ciddi kılan şey şu anda Ekrem İmamoğlu'nun durumu. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun geçmişinde bir Süleymancı bağlantısı var. Daha önce onun yurtlarına destek vermesi, yurtlarında kalması, aile tarafından da böyle bir Süleymancılık geçmişi olduğundan dolayı iktidar şimdi Süleymancıları terörist ilan edip Ekrem İmamoğlu'na onun üzerinden yürüyecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na yönelik daha önce yaptıkları iddia, kent uzlaşısı ve PKK bağlantısı iddiasıyla yaptıkları iddia çöktü."