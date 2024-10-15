Erdoğan mesajı verdi, Bahçeli düğmeye bastı: Tüm Türkiye’de yapılacak

27 bölgede yapılması planlanan toplantıların ilki, 29 Ekim 2024’te Erzurum’da gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli’nin DEM Partililer ile tokalaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

“BAHÇELİ’NİN UZATTIĞI EL…”

Yalçın, “Sayın Bahçeli’nin uzattığı el, bin yıllık kardeşlik hukukunu ve bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunu ifade etmektedir. Genel Başkanımızın uzattığı el, yaşadığımız coğrafyada milli egemenliğin sahibini bilenlere, bilmeyenlere ve inkar edenlere hatırlatmaktadır. Genel Başkanımızın bu hamlesi, bir taviz, yumuşama veya normalleşme adımı değil, aksine normalin sahiplerinin ve mekanın maliklerinin hatırlatılmasıdır” dedi.

“BAHÇELİ DE BU GERÇEĞİ DİKKATE ALMIŞTIR”

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği, bölgenin ve dünyanın da ateş çemberinde olduğu bir dönemde, kavganın ve siyasi mücadelenin kurallarının milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesinin elzem olduğunu vurgulayan Yalçın, “Sayın Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Devir, ayrışma, kamplaşma ve kutuplaşma devri değildir” ifadelerini kullandı.

“GELİN TÜRKİYE PARTİSİ OLUN”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında tokalaşmasına ilişkin, "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temennisi ve teklifidir. Biz gelişigüzel, keyfe keder, anlık dürtülerle dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp el sıkmanın merakına teşebbüs etmeyiz. DEM'e düşen sorumluluk uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir" demişti.

“CUMHURBAŞKANI’NIN ÇAĞRISINA ADIM ATMAK BANA DÜŞER”

Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun açılış töreninde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı nedeniyle DEM Partililerin elini sıktığını söylemişti:

1 Ekim günü TBMM açılmıştır. Orada sayın cumhurbaşkanımız anlamlı, Meclis’in tarihsel vurgusunu dillendirerek gazilik vasfını ve bakış açısını değerlendirerek değerli bir konuşma yapmıştır. Son bölümde TBMM’de dayanışmanın, huzurunun akıllı bir çalışmanın davetini de sunmuştur. Bu davetten sonra MHP’nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz.

“BAHÇELİ’NİN ADIMINI BİZ GARİPSEMEDİK”

Erdoğan, yurt dışı ziyaretinden dönerken Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “"Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik. Önemli bir adım olarak gördük” diye konuşmuştu.