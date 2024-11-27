Erdoğan mesajı verdi, RTÜK harekete geçti! Bu dizilere yayın durdurma cezası yolda

Bazı dizilerin yayınlandığı televizyon kanallarına üst sınırdan cezalar gelebileceği gündemde. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir mesaj paylaşıp 'RTÜK şiddeti özendiren ve İslamofibiyi körükleyici yayınlara asla görmezden gelmez' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN TV PROGRAMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günkü programında "Filmlerin dizilerin ve televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görüyoruz. Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK bu konularda hızlı tedbirler alıyor" demişti.

BU DİZİLERE YAYIN DURDURMA CEZASI GELEBİLİR

Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi, Arka Sokaklar'ın son bölümünde işlenen tarikat sahnesi, gündüz kuşağındaki programlarda ısrarla işlenen bazı konular RTÜK'ün toplantısındaki ana gündem maddeleri arasında. Bu dizilere yayın durdurma cezası gelebilir...