Erdoğan: Milletin derdinden kopuk siyaset yapanlar kaybedecektir!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da iftar programında konuştu.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

"Milletin derdinden kopuk siyaset yapanlar hep kaybetmiştir yine kaybedecektir" diyen Erdoğan, "Sizler devletinize, milletinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Devletimiz hiçbir insanını çaresiz ve sahipsiz bırakmaz ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"-Ankara ve İstanbul'da depremzedeler ile bir araya geldik. Büyük bir fedakarlık sergileyen arama kurtarma ekipleriyle de Ankara'da bir araya geldik.

-Nerede olursa olsun afet mağduru kardeşlerimizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyoruz.

-Seçim gündeminin siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

-Tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren deprem bölgesinde kamp kurdular. Valilerimiz, belediye başkanlarımız sürekli güncel bilgileri alıyorlar. Çalışmaların hızlandırılması konusunda güncel talimatları görüyoruz.

-Körfez bölgesindeki kardeşlerimizden tüm Türk dünyasındaki kardeşlerimize kadar derin gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz.

-Kurumlarımız her daim sizlerin hizmetinde ve emrindedir.

-Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerde yaşayan tüm afetzedelerin sıkıntılarını gidermek.

-Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarının inşasına başladık. İlk kazmayı zaten depremden 15 gün sonra vurmuştuk.

-Bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdik. 319 bini ilk bir yıl içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu hak sahiplerine vereceğiz.

-Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz.

-Koltuk peşinde olanlar Altılı Masa'nın peşinde.

-Biz sizin hayır dualarınızı almanın, şöyle kalpten gelen bir 'Allah razı olsun' niyazınızı duymanın peşindeyiz.

-Şehirlerimizin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık.

-Meydanlarda sizlere ne söz verdiysek ne vadettiysek hepsinin arkasında durduk, gerçekleştirmeye gayret ettik.

-Türkiye, şu güzel vatanımız, her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir. Bazıları bunun kadir kıymetini bilmeyebilir. Ama bizler bunun kadir kıymetini bileceğiz.

-Biliyorsunuz biz ne şehitler verdik. 50 bini aşkın vefatımız da bu şehitler kervanı içerisindedir.

-Rabbim tüm aileleri, bu şehitlerimizle buluştursun.

-Sadece son 2 haftada Türkiye Yüzyılı'na selam niteliğinde iki projeyi devreye aldık. Togg2u geçen hafta ülkemizin yollarına uğurladık. Bize yapamazsınız, yapsanız da satamazsınız, bunun fabrikası bile yok diyenleri, projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı.

-İnşallah bu yıl içerisinde 20 binden fazla Togg'u yollarımızda göreceksiniz. TCG Anadolu uçak gemimizin talimatını yaparak adeta taçlandırdık. TCG Anadolu ile artık bu alanda farklı bir lige yükseldik. Buna da çamur atan zavallıları görüyor bunları muhatap almaya gerek dahi duymuyoruz.

-Akkuyu'nun birinci ünitesini devreye alıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz.

-Afet bölgesindeki depremzedeler, kendi derdine düşenleri görüp de sakın ümitsizliğe kapılmasın.

-Daha depremde vefat edenlerin kırkı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla hüzünlendirmesin.

-Terör örgütü uzantılarından medet umanlar sizi asla endişelendirmesin. Kandil'den medet umanlar bize vız gelir tırıs gider. Bizim yolumuz vatana hizmet. Bunların raf ömrü 14 Mayıs'ta dolacaktır.

-Milletin derdinden kopuk siyaset yapanlar hep kaybetmiştir yine kaybedecektir. Sizler devletinize, milletinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Devletimiz hiçbir insanını çaresiz ve sahipsiz bırakmaz.

-Rabbim ömür milletimiz de yetki verdikçe bizler de sizlerin yanında olacak. Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahat hissetmeden biz de iyi hissetmeyeceğiz. Durup dinlenmeden çalışacağız.

-Nasıl daha önceki afetler de yaraları sardıysak, Malatya ile birlikte 11 ili de yeniden ayağa kaldıracağız. Malatya'nın 14 Mayıs'ta tercihini bir kez daha milletin adamları Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına imanım var. Malatyalı kardeşlerimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyorum."