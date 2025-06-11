Erdoğan, milyar dolarlık anlaşmayı açıkladı! Endonezya’ya 48 adet KAAN üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN’ın ihracatına ilişkin tarihi bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma ile 48 adet KAAN savaş uçağı üretilecek.

Milyar dolarlık anlaşma ile Türkiye'de üretilecek uçaklar Endonezya'ya teslim edilecek.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…

Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAS) başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."