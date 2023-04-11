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  • Erdoğan muhalefetin ‘Mülakat kaldırılsın’ önerisini kabul etti. Yıllardır torpilliler dolduruldu

Erdoğan muhalefetin ‘Mülakat kaldırılsın’ önerisini kabul etti. Yıllardır torpilliler dolduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin önerisini kabul ederek kendi seçim beyannamesine koydu. Erdoğan kamuda mülakatın kaldırılacağını ve personel alımının sadece sınavla olacağını söyledi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:05
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Erdoğan muhalefetin ‘Mülakat kaldırılsın’ önerisini kabul etti

Erdoğan muhalefetin ‘Mülakat kaldırılsın’ önerisini kabul etti. Yıllardır torpilliler dolduruldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, kamuda mülakatın kaldırılacağını söyledi. Erdoğan, böylece muhalefetin önerisini kabul ederek kendi seçim beyannamesine koydu.

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız.

Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ’lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak, finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz.
Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz.

Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını, 1 milyonun üzerine çıkartarak, küresel pazarın yüzde 10’unu elde edeceğiz

Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz.

 

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