Erdoğan muhalefetteki Özgür Özel’e çağrı yaptı. Emekliler için talimat verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hem muhalefete yüklenen hem de emeklilerle ilgili konuşan Erdoğan Özgür Özel’e de çağrı yaptı

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

Erdoğan emekli üzerinden CHP lideri Özgür Özel’e çağrı seslenerek “Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır.“ ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan “Emeklilerimizi kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Seçim bitti, verilen sözler rafa kalktı. CHP'li belediyelerin yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi. Dans etmeyi, vals yapmayı belediyecilik zannediyorlar. İdeolojik bağnazlık bunların paçalarından akıyor. CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim. Dürüst siyaset sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin. Bedava yapacağız diyerek söz verip 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.” dedi.

“EMEKLİLERİN HAYAT STANDARTLARINI YÜKSELTEN ADIMLAR ATTIK “

Emeklilerle ilgili de konuşan Erdoğan “Benim çiftçim, üreticim, sanayicim, işçim şüphesiz en iyisine layıktır. Bilhassa ömrünün en güzel yıllarını ailesine, ülkesine hizmet için harcayan emeklilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Emeklilerimizin yanında yer almayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek birçok adım attık. Bizden önce emekli maaşları insani standartların altındaydı. Kasım 2002'de en düşük emekli aylığı 66 liraydı. Yani 43 dolardı. Bu dönemde asgari ücret 184 lira olarak uygulanıyordu. Bu da 122 dolardı. Emeklilerimizin önemli bir kısmı asgari ücretin 3'te 1'i aylık almaktaydı. En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya, yani 380 dolara yükselttik. “ şeklinde açıklama yaptı.