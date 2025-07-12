Erdoğan müjdeyi açıkladı, kabineyi korku sardı! Dedikodu kazanı kaynıyor...

AKP Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tarihi açıklaması" gerçekleştirdi. Erdoğan, 41 yıllık terör belasının sona erdiğini belirterek, vatandaşlara bayram havasında kutlama çağrısını yapmıştı. Müjdenin dışında bugün ODA TV’de yer alan kabine kulisi dikkat çekti. İddiaya göre Temmuz veyahut Ekim ayında kabinede köklü bir değişikliğin yaşanacağı belirtildi.

ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU

AKP'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampının 32'ncisi bugün başladı. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasındaki müjdede olmuştu. Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin verdiği müjdede, 41 yıllık terör belasının sona ermesiyle tarihi bir günün başlandığı belirtildi. Erdoğan vatandaşlara, bayram havasında kutlama çağrısını yaptı.

ETEKLERDEKİ TAŞLARIN DÖKÜLECEĞİ YER OLACAK

Erdoğan, müjdeyi açıklamasının dışında bugün ODA TV’nin yaptığı haber ise gündeme bomba gibi düştü. Erdoğan’ın konuşması sonrası kabinedeki bakanlar dört farklı salonda bakanlık faaliyetleri ile ilgili milletvekillerine bilgi verecek. Bakanların sunumlarının ardından ise milletvekilleri bakanlarla ilgili görüşlerini iletecek. Bu kısımda ise eteklerdeki taşların döküleceği yer olacağı belirtiliyor.

İKİ TARİH ÖNE ÇIKIYOR

Konuşmaların kabinedeki değişimi etkileyeceği aktarılırken, kesin gözüyle kabine değişikliğine bakılacağı iddia ediyor. Hatta tarihlerde havada uçuşmaya başladı. İlk ihtimal değişikliğin kampın hemen ardından temmuz ayı içinde yapılması, ikinci ihtimal ise kabine değişikliğinin Meclis'in tatile girmesi nedeniyle ekim ayına sarkması olduğu haberde belirtildi.