Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında sel felaketi sonrası yapılan çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam değeri 3 milyar lirayı aşan 38 projenin açılışını ve 2 projenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlık yatırımlarına dikkat çeken Erdoğan, 2026’da hizmete girecek şehir hastanesiyle Rize’nin sağlıkta öncü şehirlerden biri olacağını belirtti.

Açıklamalarında uluslararası gündeme de değinen Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşmayı önemli bir adım olarak nitelendiren Erdoğan, kalıcı barış çağrısı yaptı. İsrail’in geçmişte verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak “yeniden soykırım ortamına dönülürse bunun bedeli ağır olur” dedi. Erdoğan, "İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alan Erdoğan, Gazze konusunda geçmişte yapılan açıklamaları eleştirerek, “CHP’nin devlete ve millete özür borcu var” ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

“Baba ocağım Rize'deyim. Sevdanız için, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 20-21 Eylül'deki sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bin 754 personel, 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zara ve hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.

Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. İlk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez. Buraya elimiz boş gelmedik. 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atma törenini yapıyoruz. Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşerilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.

Derslikleri, laboratuvarlarıyla sağlık bilimleri fakültemizi üniversitemize kazandırdık. 6 eğitim yuvasının kapılarını yavrularımıza açtık. 2 adet öğrenci yurdumuzu hizmete verdik. Çayeli ve İkizdere ilçe emniyet müdürlüklerini yeni hizmet binalarına taşıdık.

Projelerimiz şimdiden şehrimize, hayırlı mübarek olsun. Sağlık malum bizim en önemli meselemiz. Sağlık alanında toplam 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptık.

2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesiyle Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden birisi olacak. Rabbim güç kuvvet verdikçe Rize için 81 il için canla başla çalışacağız."

‘EZİLENLERİN SESİ OLDUK’

"Bir taraftan ülkemiz içinde çalışmalarımıza devam ederken yurt dışında da atak içindeyiz. Dünya liderlerinin katıldığı zirvelerde ülkemizi temsil ediyoruz. Gittiğimiz her yerde kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Niçin biliyor musunuz? Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Mazlumların ve mağdurların her zaman yanındayız.

Zalimlerin karşısında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz.

Dün Mısır'dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizi de bahtiyar etmiştir. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine varması bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz."

‘İSRAİL'İN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAMA SİCİLİNİ BİLİYORUZ’

"Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik.

Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapısı aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyor, artık kan akmasın diyoruz. Çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Biz uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. İnsani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki sicilini biliyoruz. Attıkları imzalara ihanet ettiler."

‘BEDELİ AĞIR OLUR’

"İki yıldır süren bombardımanın ardından Gazze'de enkaz var. Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz.

Şunun altını çizerek burada söylemek isterim. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum."