Erdoğan nasıl da çağ atlattı Türkiye’ye!..

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk milletinden sürekli sabır ister

20 Ağustos 2013

“Sabır yoksa zafer de yoktur. Sabreden için zafer mukadderdir.”

12 Haziran 2018

"Sabır, sabır… Şu 24 Haziran’ı bir atlatalım, Türkiye’yi nasıl şahlandıracağız göreceksiniz."

14 Haziran 2018

"Biraz daha sabredeceğiz kardeşlerim. 24 Haziran’la birlikte inşallah ekonomide de istihdamda da çağ atlayacağız."

18 Mayıs 2022

“Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz.”

28 Şubat 2024

“Erdoğan: Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz.”

3. Ekim 2024

“Enflasyon için biraz sabredeceğiz, sonra çok daha güzel neticeler göreceğiz.”

25 Şubat 2025

“Milletimizin biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz.”

Değerli okurlarım,

“Sabreden Derviş muradına ermiş” der atalarımız.

Erdoğan’ın 22 yıldır tek başına iktidar yaptınız.

Muradınıza erdiniz mi?

Gelelim Erdoğan’ın sizleri gaza getirmesine.

6 Haziran 2018

“Verin yetkiyi, görün etkiyi.”

24 Haziran 2018

“Türkiye’yi çağ atlatacağız.”

14 Kasım 2021

“Ekonomik kurtuluş savaşını zaferle taçlandıracağız, enflasyonu yeneceğiz.”

18 Aralık 2021

“Faizi indireceğiz, enflasyon da düşecek.”

6 Mayıs 2022

“Biraz sabır, enflasyonu yeneceğiz.”

11 Ekim 2022

“Türkiye Yüzyılı başlıyor, çağ atlayacağız.”

18 Mayıs 2023

“Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz, çağ atlayacağız.”

Değerli okurlarım,

Şimdi sıra çağ atlama tablosunu görmeye geldi:

İşte 1 doların 3 Temmuz’larının merkez bankası efektif satış hikayesi

2018: 4,6644 lira

2019: 5,6235 lira

2020: 7,6998 lira

2021: 8,7036 lira

2022: 16,8056 lira

2023: 26,0781 lira

2024: 32,5597 lira

2025: 39.8830 lira

İşsizlik sıfırlandı…

Enflasyon ne demek? Millet unuttu.

Emekliler Avrupa ve Dünya ülkelerinde tatil yapıyorlar.

Asgari ücret 5 bin doları aştı.

10 asgari ücretle bir TOGG alınıyor.

En yüksek ev kirası 150 dolar.

20 Asgari ücretle 3+1 ev alınıyor.

Her ile bir cumhurbaşkanlığı sarayı yapıldı.

İşsizlik sıfırlandı.

Türkiye Avrupa Birliğine tam üye oldu.

500 KAAN savaş uçağı Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

2.000 KAAN savaş uçağı ihraç edildi.

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu Tosyalı Holding son model elektronik teçhizata sahip 2.250 tankı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etti.

Karadeniz ve Akdeniz’de çıkan doğalgaz ile Türkiye’de doğalgazın metreküpü 50 kuruş oldu.

Gabar’da çıkan petrol sayesinde litresi mazotun 3, benzinin 3 lira oldu.

20 Nükleer elektrik santralı ile vatandaşa 1 kWh elektrik 0,10 kuruş oldu.

1 kilo kuzu eti 60-80 lira, dana eti 50-70 liraya düştü.

Eğitim reformu ile; Üniversite mezunu herkes en az seçtikleri 3 lisanı ana dili gibi konuşmaya, bilgisayar programlarını kullanmaya başladı.

Banka kredi faizleri yıllık ortalama yüzde 1.5 seviyesine geldi.

Halk oylamasında çıkan yüzde 99.5 oyla kabul edilen yeni anayasa hükümlerine göre;

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ailesinde kalacak şekilde babadan evlada geçecek.

Özel ve resmi tüm medya iletişim başkanlığına bağlandı.

Belediye başkanlıkları kaldırıldı, tüm hizmetler cumhurbaşkanı tarafından atanacak valiler tarafından yürütülecek.

Daha fazlası da var ama yazmayayım yoksa kriz geçirebilirsiniz.

Aman Allah’ım milleti gaza getirme üstadı Erdoğan;