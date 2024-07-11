Erdoğan NATO zirvesinde açıkladı: 'Aksi takdirde savaş olur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki NATO zirvesinde açıklamalar yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada Orta Doğu’da çıkabilecek bir savaşa dikkat çekti. İsrail’in tehditlerinin ve çatışmayı yayma girişimlerinin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AÇIKLAMASI

Erdoğan, "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır." diye konuştu.

"Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz." açıklamasında bulunan Erdoğan, "Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz." dedi.

MÜTTEFİKLERDEN BEKLENTİLER

NATO müttefiklerinden temel beklentilerinin Türkiye ile benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleri olduğunu da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.