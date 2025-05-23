Erdoğan ne yapsa olmuyor! Hem İmamoğlu hem Yavaş fark atıyor

AKP’NİN OY KAYBI YEREL SEÇİMLERİN ARDINDAN DERİNLEŞTİ

2023 genel seçimlerinin ardından AKP’nin oy oranındaki düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AKP, son anketlere göre derinleşen ekonomik sorunlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye yönelik yürütülen soruşturmaların ardından daha da sert bir oy kaybı yaşıyor. HBS Araştırma tarafından yapılan son anket ise bu erimenin boyutlarını net bir şekilde ortaya koydu.

GÜÇLÜ OLDUĞU İLLERİ CHP’YE KAPTIRDI

2023 genel seçimlerinde iktidarını sürdüremeyen AKP, vaat edilen ekonomik iyileşmenin gerçekleşmemesiyle birlikte kan kaybetmeye başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Bursa ve Denizli gibi geleneksel olarak güçlü olduğu illeri kaybederek, bu belediyelerin çoğunu CHP’ye kaptırdı.

HBS ANKETİ: İMAMOĞLU VE YAVAŞ, ERDOĞAN’A FARK ATTI

HBS Araştırma Şirketi, 3 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, “Olası bir 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki olasılıklar olur ise oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Türkiye Gündem araştırması. 3.200 seçmen, mayıs ayı. Yüz yüze görüşme. Abone özel çalışması. pic.twitter.com/xYcfXCzCpn — Hbs Araştırma Şirketi (@Hbs_arastirma) May 22, 2025

Katılımcıların %51,7’si oyunu Ekrem İmamoğlu’na vereceğini belirtirken, Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı %40,3’te kaldı. “Kararsızım” diyenlerin oranı ise %8 olarak kayda geçti.

AYNI SORU YAVAŞ İÇİN SORULDU

Aynı soru bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de yöneltildi. Katılımcıların %51,4’ü Mansur Yavaş’ı tercih ederken, Erdoğan için oy vereceğini söyleyenlerin oranı %39,2 oldu. Bu soruda kararsızların oranı ise %9,4 olarak belirlendi.

Türkiye gündem araştırması. Mayıs ayı yüz yüze görüşme. Abone özel çalışması pic.twitter.com/8p8mr01Vrw — Hbs Araştırma Şirketi (@Hbs_arastirma) May 22, 2025

MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ ANKETLERİNDE DE CHP ÖNDE

HBS Araştırma, İstanbul ve Ankara özelinde yaptığı bir diğer ankette katılımcılara, “Bu pazar günü milletvekilliği seçimi olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusunu yöneltti.

İstanbul’daki sonuçlara göre, katılımcıların %36,7’si oyunu CHP'ye vereceğini belirtirken, AKP diyenlerin oranı %28,2 olarak açıklandı.