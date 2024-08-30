Erdoğan Nebati ile 2 saat ne görüştü? Ankara’yı sallayan kulis

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmeye yeltendiği iddialarının tartışıldığı bir dönemde Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi olan Yavuz Değirmencioğlu’ndan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ERDOĞAN VE NEBATİ’NİN GÖRÜŞMESİ

Değirmencioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati’nin yaklaşık iki saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi vermeyen Değirmencioğlu "Ak Parti cephesinde ilginç şeyler oluyor. Dün sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Bakan Nureddin Nebati ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yapmış. Mehmet Şimşek ne İsa’ya ne Musa’ya kimseye yaranamıyor. Bir yandan geniş toplum kesimleri diğer yanda kendi partisinde istenmeyen adam.” İfadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK’İN DURUMU

Mehmet Şimşek ve başında bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı son günlerde sıkça ortaya atılan “istifa” haberlerini yalanlasa da yankıları sürüyor.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Siyasetçi ve iş insanı olan Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında doktora derecesi aldı.

Nebati, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 24., 25., 26. ve 28. dönem milletvekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2 Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Bu görevini 4 Haziran 2023’e kadar sürdürdü ve yerini Mehmet Şimşek’e bıraktı.

Evli ve dört çocuk babası olan Nureddin Nebati, Arap kökenli olup, Türkiye’nin en büyük Arap aşiretlerinden biri olan Naimî Aşireti’ne mensup.