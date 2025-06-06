Erdoğan neden otoriterleşiyor? Mengü ve Taşpınar'dan çarpıcı yorum

Gazeteci Nevşin Mengü, Ömer Taşpınar ile YouTube kanalında Türkiye, Suudi Arabistan yakınlaşmasını ve Erdoğan’ın rolünü konuşurken Orta Doğu'da ciddi bir aktör haline gelmesinin içeride Erdoğan'a otoriterleşme için de alan sağladığına dikkat çektiler.

Nevşin Mengü programın açılışında Taşdemir'e, “Ömer Bey, Kaşıkçı cinayeti sonrası kopma noktasına gelen Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinde değişim var. O zamanlar Türkiye, Müslüman Kardeşler çizgisinde duruyordu. Hem Türkiye'de köprünün altına çok sular aktı hem Suudi Arabistan'da köprünün altından çok sular aktı. Sizin makalenize göre öyle bir döneme geldik ki bölgede Türkiye Suudi Arabistan iş birliği dönemine girildi. Bu nasıl oldu nasıl bir dönem?” diye sordu.

SUUDİ ARABİSTAN GÜÇLÜ AKTÖR OLDU

Ömer Taşpınar da “Bu temelde Türkiye'nin artık Müslüman Kardeşler konusundaki fikrini değiştirmesi ve bu harekete o kadar destek vermemesi paradigmanın değişmesi sayesinde oldu. Yani hem yerel dinamikler hem de küresel dinamikler Suudi Arabistan'ı çok güçlü bir aktör haline getirdi. Türkiye de Suriye sonrası daha güçlü bir aktör haline geldi, hem Amerika'nın hem Avrupa'nın gözünde. Dolayısıyla bu iki ülke bir boşluk dolduruyor” dedi.

Suudi Arabistan gerek ekonomik gücü, gerek şu anda askeri hırsıyla önemli bir vizyona sahip. Bu vizyon 2030 dediğimiz bir vizyon. Orada petrolden daha bağımsız, askeri açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek birazcık Türkiye gibi, savunma sanayin savunma sanayine yatırım yapacak bir Suudi Arabistan var karşımızda. Bu Suudi Arabistan Suriye'yi çok ciddiye alıyor.

Suriye bölgedeki dengeleri değiştirebilecek bir ülke ve Türkiye'nin Suriye'deki başarısını çok dikkate alıyor. Ben burada Harp Akademisi gibi bir yerde ders veriyorum. Geçen ay Suudi Arabistan'a gittik. Amerikan askerleriyle, bize hep sorulan soru benim de Türk olduğumu anlayınca Türkiye oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı geliyor ve Türkiye'nin Suriye vizyonuna destek veriyorlar. Bu önemli bir konu.”

"UKRAYNA'YA İHALARI SATIYOR"

Türkiye’nin Suriye’deki rolünü de Taşdemir, şöyle özetledi: “Erdoğan, Kırım'ın ilhakını kabul etmiyorum diyor, arabuluculuk yapmaya çalışıyor. İHA'ları satıyor Ukrayna'ya. Rusya'yla da ciddi bir askeri ve stratejik ilişki içinde. Yani S400'leri aldı, ticareti devam ediyor. Bu bir denge. Dünya tarafından bakıldığında Erdoğan bir otokrat ama dış politikada aslında dengeleri iyi kurabiliyor izlenimini yaratıyor.

Ve hatta Avrupa'nın savunma inşası için bize muhtaç havası var. Orta Doğu'da ciddi bir aktör haline gelmesi içeride Erdoğan'a otoriterleşme için de alan sağlıyor. Bunlar Trump'tan bağımsız gelişmeler. Trump olmasa da Biden olsa da bence İmamoğlu'nu hapse atabilirdi. Yani ‘İmamoğlu'nu Trump attırdı, ondan izin aldı’ demek bana saçma geliyor. Biden olsa endişelerini dile getirirdi ancak.

"YENİ BİR ORTADOĞU..."

Yani şu anda baktığımızda sonuçta Trump'tan bağımsız olarak zaten yıllardır otoriterleşebilen bir Erdoğan var. Ama Trump, Erdoğan’ın Suriye'deki başarısını çok ciddiye alıyor. Trump'ın gelişiyle Türkiye'nin Suriye'deki başarısı denk düştü. Ve bu Suudi Arabistan boyutunu da Amerika ciddiye alıyor. Nihayetinde Türkiye NATO içinde bir ülke. Bütün sorunlara rağmen ittifak içinde. Suudi Arabistan da neredeyse İsrail'in biraz yerini alabilir mi diye tartışılan bir ülke. Bu dinamikler yeni bir Orta Doğu ve yeni bir Suudi Arabistan, Türkiye ilişkisini beraberinde getiriyor.”