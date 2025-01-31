Erdoğan neşteri vuruyor! AKP kulisleri bu haberle çalkalanıyor...

2024 yerel seçimlerinde 22 yıllık AKP iktidarı ilk kez yenilgiyi tatmıştı. CHP, yerel seçimlerde birinci parti çıkarken, AKP ise ikinci olmuştu. Yerel seçimdeki mağlubiyetin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekete geçti. Pek çok ilde il ve ilçe başkanlıklarında isimlerde değişiklikler oldu. Yeni kulis bilgisinde ise MYK’daki değişimin yüzde 50’nin üzerinde olacağı ve 16 genel başkan yardımcısından en az 10’unun yenileneceği belirtildi.

MAĞLUBİYETİN FATURASI KESİLİYOR

31 Mart yerel seçimleri, bir ilke sahne oldu ve kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkan AKP, ilk kez CHP’nin gerisine düşmüştü. AKP, İstanbul’da yüzde 10 ve Ankara’da yüzde 28 puan fark yemişti. Yenilginin faturaları ise Erdoğan tarafından İl ve ilçe başkanlarında köklü değişiklik ile başladı.

ERDOĞAN: BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLECEK

Erdoğan, uçak dönüşü basına verdiği demeçte, parti yönetimi ve kabinede değişimin gündeme getirmişti. Erdoğan, “Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” demişti.

PARTİNİN A TAKIMI KOMPLE DEĞİŞİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kulislerde, Erdoğan’ın köklü bir değişikliğe gideceği, MYK’daki değişimi ise yüzde 50’nin üzerinde yapacağı konuşulduğu aktarıldı. 16 genel başkan yardımcısından en az 10’unun yenileneceği, özellikle 2 dönem ve üzeri başkanlık yapan isimlerin değiştirileceği ise belirtilenlerin arasında olduğu vurgulandı. 14 Mayıs genel seçimlerinde üç dönem kuralı sebebiyle yeni listeye giremeyen ve şu an bir görevi bulunmayan milletvekilleri ile bazı eski belediye başkanlarına da MKYK’da görev verilebileceği de konuşuluyor. Kabinede köklü bir değişim için Erdoğan’ın acele etmeyeceği ifade ediliyor ve haziran ayını bekleyebileceği görüşü de hakim. Bazı parti kaynakları ise kabinede kongre ile eş zamanlı değişim olacağı belirtiliyor.